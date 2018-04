Quattro anni difficili, condizionati da dichiarazioni che spesso ne hanno minato la credibilità, intensi, diversi l’un l’altro. Carlo Tavecchio è stato uno dei presidenti della FIGC più discussi, e non sempre per risultati sportivi. Dall’Europeo del 2016, quando in Francia la nazionale guidata da Conte univa tutta una nazione sotto il tricolore, alla scelta di Ventura, prologo della mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018. L’Italia fuori dalla festa più grande, dall’evento che unisce famiglie e amici, per la prima volta dopo sessant’anni: una tragedia, sportivamente parlando, che lo ha costretto alle dimissioni.



LA SCELTA - La nazionale è in fermento: trascorsi sei mesi dall’infausto spareggio con la Svezia ancora non si conosce il nome del prossimo commissario tecnico. La soluzione Di Biagio appare temporanea, così il sub commissario Costacurta sta vagliando varie ipotesi, cercando l’idea migliore, quella giusta per ricostruire dalle macerie lasciate dalla gestione Ventura. Al momento la candidatura di Roberto Mancini, attualmente sotto contratto con lo Zenit San Pietroburgo ma disponibile ad assumere l’incarico, sembra raccogliere più consensi. Sullo sfondo Carlo Ancelotti e Antonio Conte, distanti per motivi diversi: il primo vuole continuare ad allenare una squadra di club, il secondo è sotto contratto con il Chelsea. Difficile le cose cambino, ma i loro nomi sono ancora in evidenza nella lista dell’ex difensore del Milan. E riscuotono altri apprezzamenti.



VECCHIO AMORE - Tavecchio non ha più un ruolo in federazione, non sarà lui a scegliere il commissario tecnico della rifondazione. Ma, seppur senza ruoli istituzionali, è ancora presente nel mondo del calcio. L’ex presidente federale ha infatti partecipato oggi a Milano alla presentazione del libro dell’ex responsabile dell’area sportiva di Suning Walter Sabatini. Al termine dell’evento, uscendo dalla libreria Rizzoli, il sempre elegante comasco si è fermato ai microfoni di calciomercato.com. Interpellato sulla questione commissario tecnico, ha detto la sua, senza fronzoli, diretto: “Il nuovo ct dell'Italia? Non ho dubbi, risceglierei sempre Antonio Conte". Un nome, una strada impervia, non semplice da percorrere, ma unica possibile per l’ex presidente. D'altronde si sa, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Mancini rimane in pole, ma Tavecchio ha detto la sua: Costacurta lo ascolterà?