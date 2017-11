In merito a quanto accaduto ieri in occasione dell’incontro valido per il campionato di Seconda Categoria tra il Marzabotto e la squadra Futa 65, dove un giocatore di quest’ultima compagine ha fatto il saluto romano togliendosi la maglia da gioco per esibire davanti al pubblico una t-shirt con lo stemma della Repubblica Sociale Italiana, il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti ha prontamente inviato gli atti alla Procura Federale per le decisioni conseguenti al vergognoso fatto. Carlo Tavecchio, il presidente della FIGC, ha dichiarato: 'Siamo di fronte ad un gesto inqualificabile, in un luogo simbolo della violenza nazifascista. Ho parlato al telefono con il presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Paolo Braiati, sollecitando un intervento immediato per consentire alla Giustizia Sportiva di prendere provvedimenti'.