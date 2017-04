Carlo Tavecchio, presidente dell FIGC e commissario straordinario della Lega Serie A, interviene a Radio Uno: "La riforma dello statuto è l'obiettivo primario che ho. Sono calmo, il peso di questo incarico non è di poco conto. Ho pregato fino all'ultimo che non avvenisse la nomina del commissario straordinario, pensavo e speravo si potesse trovare un presidente. Siamo 10 contro 7, una maggioranza gestibile in questo momento".



LA VAR - Due parole sulla VAR, che il prossimo anno farà il suo debutto in Serie A: "Sono molto contento che Nicchi abbia annunciato la VAR. Io chiedevo a Blatter la tecnologia già nell'ottobre 2014. Italia e Germania sono le due nazioni che avranno per prime questo privilegio. Noi cerchiamo intanto di avere fiducia nella nostra classe arbitrale. Sono ottimista per una buona riuscita".



I CINESI A MILANO - Un commento sulle proprietà di Inter e Milan: "L'era dei mecenati finisce, tutti lo sanno e potremmo elencare anche i nomi. Oggi ci sono questi gruppi industriali che fanno dei fondi per investire. Il calcio ha una grande visibilità. Con la Brexit Milano diventa un polo europeo sempre più importante anche per gli investimenti".



EVENTUALITA' PLAYOFF - Playoff idea per rendere il campionato più avvincente? "Idee innovative. Nei campionati dilettantistici ci sono playoff e playout. Bisogna studiare delle riforme nuove, qualche correttivo per evitare queste situazioni"