C'è un alone di mistero circa il futuro di Lele Oriali. Sull'attuale team manager della Nazionale italiana continuano a rincorrersi diverse voci, con l'Inter sullo sfondo, da diverso tempo sulle tracce dell'ex centrocampista. I primi incontri con Piero Ausilio, quando ancora Sabatini e Spalletti non sembravano in orbita nerazzurra, poi l'ufficialità dell'ex ds giallorosso e il quasi annuncio del tecnico toscano, potrebbero aver cambiato le cose.



A spazzare via ogni dubbio è stato Carlo Tavecchio ai microfoni della Rai: "Se stiamo pensando a Maldini? Non abbiamo indicazioni né prospettiva circa altri soggetti. Anche perché non credo Oriali ci lasci", ha affermato a sorpresa il presidente federale.