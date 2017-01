Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, è tornato a parlare a Radio24, facendo il punto sul momento del calcio italiano: "Il nostro calcio non è in fase di declino, ma abbiamo la carenza da recuperare di Milano, che è non soltanto la città ma anche la Lombardia. Con la sua storia Milano non può infatti essere assente da un palcoscenico dove, con tutto il rispetto di Roma e Napoli, Torino per ora ha una superiorità organizzativa e in tema di cultura della vittoria".



MILANO 'CINESE' - "L'Inter si trova in posizione più conveniente perché troverà un assetto societario consolidato da investimenti importanti, e credo che questo accadrà già la prossima stagione con l'arrivo di una dirigenza specifica. Il Milan invece se mantiene l'attuale board penso potrà recuperare. Ma in tutto ciò la Juventus è attenta ai cambiamenti perché presto vedrà i concorrenti, se a Milano verrà prodotto quello che si deve produrre".