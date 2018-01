Al termine dell’Assemblea di Lega ha parlato Carlo Tavecchio, presidente uscente della Figc: “L’assemblea ha deciso di delegare una commissione composta da Cairo, Lotito, Fassone, Marotta che avrà il compito incontrare i rappresentanti delle componenti (venerdì mattina ndr) per approfondire le proposte della Lega di Serie A e gli argomenti più importanti per la crescita del calcio italiano. Al termine degli incontri si riunirà una nuova assemblea (venerdì pomeriggio ndr) che deciderà se proporre un suo candidato o appoggiare un candidato che c’è già. Non ci sono novità per la presidenza di Lega, non ne abbiamo parlato. Ci sono dei patti di riservatezza riguardo ai diritti tv”.