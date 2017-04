Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a margine del Premio Bearzot assegnato al tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha detto la sua sull'allenatore come futuro tecnico della Nazionale azzurra: "Un futuro da ct per Maurizio Sarri? In questo momento siamo molto presi a superare il turno e qualificarci per i Mondiali, non ho mai pensato ad alternative a Ventura. Ma la vita dà a tutti delle possibilità e io mi auguro che ci sia anche questa possibilità per Sarri". Poi arrivano paragoni importanti per il tecnico campano: "Chi mi ricorda Sarri? Come innovazione Sacchi, umanamente Herrera che era un uomo di pugno e rigore". Infine, un pensiero su Francesco Totti: "Spero che non sia l'ultimo derby di Totti, è solo lui arbitro del suo futuro".