Il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha parlato a Sky Sport da Doha, a poche ore dalla finale di Supercoppa tra Juventus e Milan: "I tifosi italiani non sono contenti ma esportare un po' di Made in Italy va bene".



Sulla proposta di Galliani di far disputare all'estero alcune partite di Serie A: "Non andiamo oltre alle spettacolarità. Il campionato è per l'Italia, dobbiamo essere lì con la gente. Poi per le coppe ed altre partite è comprensibile".



Sul possibile futuro di Galliani alla guida della Lega: "Galliani è una persona che ha mille possibilità, è uno dei più grandi dirigenti di calcio, ha i titoli per poterlo fare ma non so quali siano le sue strategie".