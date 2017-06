A margine della conferenza stampa per affrontare la questione dei diritti tv per il triennio 2018-2021, il presidente della FIGC e commissario della Lega di Serie A Carlo Tavecchio ha parlato della novità del VAR a partire dal prossimo campionato: "La Fifa non ha ancora comunicato la decisione ma tutti i segnali sono chiari, si partirà da inizio campionato. Abbiamo chiesto alle società un po' di comprensione, in ogni stadio avremo bisogno di una sala, otto telecamere. La Lega sosterrà il costo, nell'ordine di 2 milioni". Tavecchio ha poi aggiunto: "Il Crotone giocherà le prime due partite in casa per permettere al Cagliari di giocare le prime due in trasferta e poter finire il suo stadio". Mentre la finale della prossima Coppa Italia si giocherà il 9 maggio 2018. "È stato deciso di anticiparla, ringrazio le società perché venute incontro alle nostre necessità visto che a fine maggio inizia il raduno della Nazionale per il Mondiale".