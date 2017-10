L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Carlo Tavecchio, presidente della Figc, in vista dell'impegno dell'Italia contro l'Albania: "Non è un problema da niente quello che sta affrontando Ventura, me ne rendo conto, ma l'ho trovato tranquillo. E' tutto a posto. Sono venuto per portare la solidarietà di tutti. E la mia allegria. Non c'è accerchiamento, Ventura non è mai stato in discussione. Io e lui abbiamo parlato, non abbiamo soltanto preso il caffè. Sono momenti che succedono, ma ricordate: riguardano tutti, anche voi (giornalisti, ndr). Se l'Italia va avanti, andate avanti anche voi. E al momento degli inni sentite la pelle d'oca anche voi. Prova deludente con la Macedonia? Non ci sono più squadre deboli, il livellamento c'è stato. Tutti hanno ormai tecnici preparati, strutture professionali. Obiettivo? Qualificarsi al Mondiale. Ne abbiamo voglia. E non siamo mai preoccupati, siamo pieni di speranza. Che i senatori abbiano parlato è un bene, loro sono sempre pronti per l'Italia. Bisogna ascoltare tutti, tecnici, giocatori, anche giornalisti. Noi assisteremo Ventura con tutti i mezzi a disposizione: avrà il nostro appoggio morale o materiale".