L’ultimo strascico dell’infinita battaglia legale pre e post divorzio tra gli ex coniugi Berlusconi è il pignoramento di 26 milioni di euro eseguito da Veronica Lario su alcuni conti personali del Cavaliere. Come si legge su Corriere.it, Silvio Berlusconi non ha mai mandato giù l’assegno da tre milioni di euro che il Tribunale di Milano gli aveva imposto di versare a Veronica Lario durante il periodo della separazione e che lui ha regolarmente onorato da gennaio ed ottobre 2013 in osservanza della legge che prevede che durante la separazione al coniuge meno ricco sia consentito di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, in questo caso evidentemente molto elevato.



Berlusconi aveva ottenuto in Appello una riduzione a due milioni di euro, ma anche quelli gli sembravano troppi, tanto più che poi il Tribunale di Monza aveva fissato a 1,4 milioni l’assegno «divorzile», quello che il Cavaliere paga all’inizio di ogni mese alla ex moglie dopo, appunto, il divorzio del 2015. Per un certo periodo tra separazione e divorzio, Berlusconi non ha riconosciuto i tre milioni che Miriam Bartolini (Veronica Lario è un nome d’arte del tempo in cui la signora calcava le scene), invece, reclama almeno finché sulla vicenda non si sarà pronunciata la Corte di cassazione e, in attesa della sentenza prevista per giugno, ha dato il via, come anticipato dal Fatto quotidiano, al pignoramento. Anche sulla decisione dei giudici relativa al divorzio dovrà pronunciarsi la Cassazione.