Cristian Tello resta o parte? La Fiorentina ha tempo fino al 30 maggio per poter riscattare lo spagnolo dal Barcellona, altrimenti tornerà in blaugrana. Corvino sembra intenzionato a spendere 5,5 milioni di euro per comprare definitivamente il cartellino di Tello ma saranno decisive queste ultime giornate di campionato. Certamente la vicenda Tello ha una scadenza certa perché il 30 maggio dovrà essere definitivamente della Fiorentina o definitivamente del Barcellona. Un mese di tempo per convincere Corvino a puntare ancora su di lui, magari anche contando sul fatto che con il nuovo allenatore si possa riportare Tello in un ruolo più consono alle sue qualità.