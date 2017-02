Cristian Tello vuole partire titolare questa sera in Europa League e sta cercando di convincere Sousa a puntare su di lui per sostituire lo squalificato Federico Chiesa. Bernardeschi sembrava in netto vantaggio sullo spagnolo ma Sousa potrebbe cambiare all’ultimo e puntare su una soluzione più naturale mantenendo il 10 della Fiorentina sulla trequarti più vicino a Kalinic. Se così fosse a farne le spese sarebbe Ilicic che da potenziale titolare si ritroverebbe nuovamente in panchina.