Antonio Tempestilli, dirigente della Roma al sorteggio di Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il campo ci dirà a chi è andata peggio. Incontreremo un'ottima squadra ma noi siamo la Roma, con un organico competitivo. Dobbiamo dare il meglio per arrivare fino in fondo. Ieri sera è arrivato un calo di tensione ma penso che Spalletti abbia già messo i puntini sulle "i", perché vuole sempre vincere. Il gol di Mancini? Fu una grande serata, con una bellissima vittoria, speriamo di poterci ripetere, rimanendo concentrati sia all'andata che all'Olimpico. Lo stadio? Non ho notizie sulla riunione di oggi. Spero comunque che si possa andare avanti, sarebbe importante per la società e anche per la città".