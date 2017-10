Gerard Pique showered with whistles and boos at Spain training tonight...pic.twitter.com/urjgyBJIaJ — 101 Great Goals (@101greatgoals) 2 ottobre 2017

Non accenna a placarsi la tensione indopo ile anche in Nazionale l'aria che si respira è tutt'altro che serena. Soprattutto attorno a, uomo simbolo dell'orgoglio catalano e da sempre impegnato in politica su questo tema: all'ingresso nel campo di allenamento della Roja, il difensore delè stato accolto da unasegno di una frattura che sembra infranabile. Lo stesso Piqué ieri si era detto disponibile a lasciare la Nazionale prima del Mondiale in Russia qualora la sua presenza fosse risultata un problema per squadra e federazione.