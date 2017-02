Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio con l'Empoli: "Parliamo ancora di una partita che potevamo vincere, ci siamo rovinati da soli. Durante un campionato è normale che una squadra attraversa un periodo di difficoltà, anche ad una squadra più forte della nostra. Questo succede, l’importante è uscirne, oggi abbiamo avuto una grande occasione che abbiamo sprecato. Se in ogni partita prendi gol sicuramente manca qualcosa. Noi abbiamo sbagliato tutte le scelte, quando dovevamo tirare abbiamo passato mentre quando dovevamo passare abbiamo tirato. Potevamo fare qualcosa di più nel finale, ma anche quello che avevamo fatto fino a quel momento poteva bastare per vincere".



Poi, ai microfoni di Sky, Mihajlovic aggiunge: "Il rigore sbagliato e l'indecisione su chi dovesse tirarlo? Abbiamo tre rigoristi, Belotti, Ljajic e Iago, hanno sbagliato tutti e tre finora in questo campionato. D'ora in poi basta, tirerà sempre Belotti". Poco prima, sempre a Sky, Benassi aveva dichiarato: "Abbiamo un problema sui rigori, non si sa mai chi debba tirarli". Aria tesa dunque in casa Toro: al Castellani, Iago ha preteso di tirare il rigore e lo ha sbagliato, con un Belotti furibondo