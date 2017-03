Il cugino di Marcos Rojo, vecchio pallino di Juventus e Inter è stato ucciso nella notte di domenica a La Plata, in argentina. Geronimo Rojo è stato freddato da un ex agente della polizia in pensione a cui il cugino del difensore del Manchester United aveva tentato di rubare i soldi appena ritirati dalla cassa automatica di una banca. L'ex poliziotto avrebbe estratto la pistola pe fare fuoco suo rapinatore che era entrato in azione in sella a uno scooter e assieme a un complice. Secondo la stampa argentina il difensore argentino aveva un rapporto molto stretto con il proprio cugino. Proprio il giorno precedente Rojo era andato a segno con i Red Devils. Il suo nome era stato accostato a Inter e Juve dopo i mondiali del 2014 e anche lo scorso Dicembre il suo nome era circolato in ottica Serie A.