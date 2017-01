Ternana-Cittadella 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 67’ Falletti



Ternana (4-3-3): Aresti; Zanon, Valjent, Meccariello, Germoni (46' Di Noia); Defendi, Ledesma, Petriccione (90' Palumbo); Falletti, Pettinari, Monachello (55' Avenatti). All. Gautieri.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Benedetti, Scaglia, Varnier; Schenetti, Iori, Bartolomei (73' Paolucci); Chiaretti (78' Pedrelli); Strizzolo (25' Iunco), Arrighini. All. Venturato.



Arbitro: Francesco Saia di Palermo



Ammoniti: 12' Monachello (T), 39' Zanon (T), 42' Varnier (C), 63' Ledesma (T), 71' Iunco (C)