Marino Defendi, centrocampista della Ternana, parla dopo la sconfitta con il Bari: "Gli omaggi dei tifosi del Bari fanno piacere, ma c'è poco da essere felici, abbiamo perso l'ennesima partita e stiamo sempre a dire le stesse cose.Dobbiamo invertire la marcia, non so come ma dobbiamo farlo. Si, come ci capita sempre ormai, stiamo sempre a dire le stesse cose, dobbiamo per forza invertire la tendenza. Probabilmente loro ci hanno sottovalutato un pò e noi ci siamo chiusi e siamo riusciti a ripartire trovando anche il pareggio, cosa che non ci è riuscita invece nel secondo tempo.Peccato perché un pareggio oggi ci poteva stare