Stefano Bandecchi, patron della Ternana, torna a parlare in vista della sfida col Brescia. Queste le parole riportate da TernanaNews: "Dopo l'incontro di martedì con i tifosi e la stampa sento sempre più l'esigenza di essere vicino alla squadra. Ho deciso di andare a Brescia. Oltre ad assumermi le responsabilità della situazione e a metterci la faccia, come è giusto che sia in un momento difficile come questo, questa volta non riesco a restare davanti alla Tv. Terni mi ha trasmesso ancora una volta una grande voglia di essere vicino ai tifosi in trasferta e di soffrire vicino alla squadra e all'allenatore. Ora voglio fare di tutto, anche con la mia presenza, per aiutare le nostra squadra".