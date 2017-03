Ancora un cambio alla guida tecnica della Ternana: via Carmine Gautieri e panchina a Fabio Liverani. Il tecnico napoletano era stato ingaggiato lo scorso 22 gennaio dopo le dimissioni di Carbone ma, dopo la vittoria all'esordio col Cittadella, ha raccolto sei sconfitte nelle successive sei gare, l'ultima delle quali, sabato con la Pro Vercelli, fatale. Con la squadra all'ultimo posto del campionato cadetto, ecco il cambio e l'ingaggio di Liverani, che ha firmato fino a giugno. Il suo staff sara' composto da Antonio Alessandria (vice allenatore), Alessandro Scaia (preparatore atletico) e Marco Bonaiuti (preparatore dei portieri). Si tratta dello stesso staff di Benny Carbone dimessosi dopo la prima giornata di ritorno.



"Quello che mi attende è un compito difficilissimo, però nella mia carriera di sfide ne ho affrontate tante da calciatore e spesso le ho vinte. Spero che anche questa finisca al meglio". Si presenta così Fabio Liverani, il quarto allenatore di stagione di una Ternana che occupa l'ultima posizione in in classifica di Serie B e si affida all'ex centrocampista della Lazio per provare a compiere il miracolo. Dobbiamo iniziare a ragionare come un gruppo perché ci si salva con la squadra e non con il singolo. Ma dovremo fare in fretta perché il campionato non ci aspetta e sin da domenica contro il Trapani dobbiamo vincere perché per noi è una tappa fondamentale. Anche per questo ho chiesto alla società di poter andare in ritiro".



"Abbiamo puntato su un profilo di tecnico che ha grandi motivazioni e una voglia enorme di emergere. Lo sento parlare e mi convinco sempre di più che è stata una buona scelta" le parole del ds Danilo Pagni che non ha mancato di ringraziare Gautieri. "Quei signori non hanno piu' alibi. Per colpa loro sono cadute delle teste di gente che ha dato tutta se stessa. Devono cambiare registro, adesso non si può più sgarrare, chi sbaglia paga".