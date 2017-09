Sandro Pochesci, tecnico della Ternana, parla in conferenza stampa: "Formazione? Non ho ancora deciso. A ogni modo mi piace giocare sull’effetto sorpresa. Anche Sky vuole la formazione un’ora e mezza prima: io gliela do sbagliata e poi la cambio un quarto d’ora prima. Molte squadre che ho allenato hanno lanciato molti giovani. Il giorno che diventerò anche un vincente allora sarò un tecnico completo. Quello che dicono i tifosi e gli addetti ai lavori non può interessarci. Noi allenatori dobbiamo subire i giudizi di tanta gente che non ne capisce di calcio. Non credo alla stanchezza fisica, ma solo a quella mentale. Chi ha passione per questo sport non si dovrebbe stancare mai".