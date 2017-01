La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B, movimentato dagli attaccanti. Con un colpo di coda la Spal è riuscita ad avere il sì di Sergio Floccari. L’attaccante del Bologna martedì sera ha incontrato il Cesena ma non ha trovato l’accordo, così ieri mattina ha chiamato il d.s. Vagnati per dire che accettava l’accordo fino al 2018. Il Carpi invece sta lavorando con successo al ritorno di Jerry Mbakogu dal Krylya Sovetov. Più complicato quello di Giulio Ebagua a Vicenza: la Pro Vercelli non lo cede in prestito ma solo a titolo definitivo (e il suo contratto scade nel 2019). Il Vicenza ha anche chiesto Giacomo Beretta all’Entella (piace pure al Trapani) e se dovesse arrivare con Ebagua allora potrebbe liberare Filip Raicevic per il Bari: l’alternativa è Alejandro Rodriguez del Cesena. E’ da escludere invece il ritorno di Andrea Cocco a Vicenza: l’attaccante del Frosinone sembra destinato all’Avellino, che ha l’ok per il prestito e attende una risposta dal giocatore. Gaetano Masucci ha rotto con l’Entella, che però continua a dire al Pisa che è incedibile e quindi i toscani prendono sempre più in considerazione l’ipotesi Andrea Catellani del Parma e soprattutto Peppe De Luca, che lascerà Bari e piace anche alla stessa Entella: una soluzione che potrebbe liberare Masucci. Il Latina ha superato la Ternana nella corsa a Roberto Insigne del Napoli, mentre la conferma di Corvia è tutta da valutare. La stessa Ternana sembra molto vicina a Gaetano Monachello, che il Bari ha restituito all’Atalanta. Il Perugia, che ha preso Giovanni Terrani dalla Lucchese e ha chiesto Rey Manaj all’Inter (è rientrato da Pescara) visto che, in caso di partenza di Rolando Bianchi, è difficile arrivare ad Andrej Galabinov: il Novara non intende liberarsene, ma in caso di partenza (lo vuole anche il Bari) si sta guardando in giro e un tentativo per un ritorno di Felice Evacuo da Parma l’ha fatto, anche se quest’ultimo è al centro di una clamorosa trattativa in Lega Pro con l'Alessandria.



Il Brescia ha ufficializzato l’ingaggio fino a giugno di Stefano Mauri. L’ex centrocampista della Lazio, 37 anni, torna nella squadra dove ha giocato nel 2003-04 con Baggio e Guardiola ed è il sostituto di Morosini, ceduto al Genoa. Sarà presentato oggi alle 18 e nel frattempo ha twittato: "Finalmente si torna in campo. Ringrazio il Brescia per questa opportunità".



Gucher è diventato un caso: il centrocampista austriaco ha l’accordo con il Vicenza, ma il Frosinone l’ha ceduto all’Avellino e il giocatore ha rifiutato. Come finirà? Lo stesso Avellino ha ufficializzato l’ingaggio dalla Salernitana di Laverone, ha prolungato fino al 2019 il contratto del capitano D’Angelo e aspetta che il Bari definisca gli ingaggi di Lodi dall’Udinese (ieri incontro a Milano) e Salzano (Crotone) o Greco (Verona) per liberare Romizi (l’alternativa è Pederzoli del Venezia). Anche la già citata Salernitana cerca innesti a centrocampo e tratta Bagadur (Benevento), Steffè (Teramo) e Giorico (Modena). Il Perugia invece ha chiesto Vives al Torino (sul giocatore si è mossa da tempo anche la Pro Vercelli), mentre il Pisa insiste per Cinelli (Cesena) e ci prova per Angiulli (Reggiana) e intanto ha blindato sino al 2019 il centrale Crescenzi. A proposito di rinnovi: Coronado ha firmato fino al 2019 per il Trapani, che per la difesa vuole Schiavi (Salernitana). Molto attiva anche la Ternana: in arrivo il giovane D’Urso (Roma) e si tratta per Maltese (Reggiana) e Ronaldo (Salernitana). Infine lo Spezia, che per il momento non si muove sul mercato, ma ha impostato per inizio febbraio il rinnovo sino al 2018 per il tecnico Mimmo Di Carlo.