La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. La Ternana pensa a Rolando Bianchi del Perugia (quindi parte Avenatti?) e attende anche Monachello (tornato all’Atalanta dal Bari), perché cerca due punte e un’alternativa resta De Luca (Atalanta, ora a Bari). Idem il Pisa, che sceglierà tra lo stesso De Luca e Masucci (Entella) e prenderà Manaj (tornato dal Pescara all’Inter). Il Perugia, via Bianchi, potrà cercare Rodriguez dal Cesena, pronto a sostituirlo con Cocco (Frosinone); a Perugia per il centrocampo c’è l’intesa con Vives (Torino). Continua la caccia a due attaccanti per il Bari: con Raicevic (Vicenza), spunta Nenè (Spezia). Oggi la Pro Vercelli definisce un altro importante rinforzo: Aramu del Torino. L’Entella ci prova per Zito (Salernitana), l’Avellino per Mignanelli (Ascoli).