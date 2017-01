La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Carmine Gautieri. Il tecnico napoletano, che si è legato ai rossoverdi fino al 30 giugno prossimo (con rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di permanenza in Serie B), avrà con se tre collaboratori: Pierluca Cincione (vice allenatore), Luca Righi (allenatore dei portieri) e Francesco Del Morgine (preparatore atletico).



Lunedì 23 gennaio alle 17.30 presso la sala stampa dello stadio Liberati mister Gautieri ed il suo staff saranno presentati alla stampa.



La Società ringrazia Benito Carbone ed il suo staff per l’impegno profuso ed augura loro le migliori fortune umane e professionali.