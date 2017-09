Forza Messico! Anche se il messaggio deve essere per tutti,come Livorno colpita da una pioggia violentissima e causando morti e danni enormi, come le popolazioni dei Caraibi dove gli uragani e questi cambiamenti climatici non stanno dando tregua. Potremmo star qui a elencarne ancora tantissime, perché ogni giorno vediamo un mondo che cambia, sempre più in fretta. Speriamo che in tutte queste tragedie molte persone possano farcela! #MC8 #fuerzamexico Un post condiviso da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 20 Set 2017 alle ore 02:56 PDT

“Forza Messico! Anche se il messaggio deve essere per tutti,come Livorno colpita da una pioggia violentissima e causando morti e danni enormi, come le popolazioni dei Caraibi dove gli uragani e questi cambiamenti climatici non stanno dando tregua. Potremmo star qui a elencarne ancora tantissime, perché ogni giorno vediamo un mondo che cambia, sempre più in fretta. Speriamo che in tutte queste tragedie molte persone possano farcela!”, con queste parole Claudio Marchisio ha voluto esprimere la sua vicinanza nei confronti del popolo messicano colpito dal terremoto.