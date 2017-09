Carlos Tevez, ex numero 10 della Juventus, attualmente fuori squadra allo Shanghai Shenhua perché in sovrappeso, boccia il calcio cinese ai microfoni di SFR Sport: "In Sudamerica e in Europa si impara a giocare da calcio da bambini, ma in Cina no. Dal punto di vista tecnico, i giocatori non sono molto buoni, e il calcio in sé è molto differente. Non credo che nemmeno tra 50 anni il calcio cinese possa arrivare all'altezza di quello europeo". L'Apache percepisce uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione, ma è finito nel mirino della critica visto lo scarso rendimento e il cattivo esempio che sta dando.