Lo Shanghai Shenhua è sempre più vicino ad accogliere Carlitos Tevez. Il giocatore argentino nelle prossime ore dovrebbe dare l'addio definitivo al Boca Juniors dopo poco più di un anno dal suo ritorno. L'ex Juventus ha infatti deciso di accettare il corteggiamento del club cinese, che lo renderà il giocatore più pagato del mondo e della storia del calcio; l'ingaggio dell'Apache, infatti, si avvicinerà ai 40 milioni di euro, cifra che ha convinto Tevez a dire addio, per l'ultima volta, alla Bombonera.



MANCA LA FIRMA - A confermare che la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo è l'allenatore del club cinese, Gustavo Poyet che, come riporta Tuttosport, ha confermato l'arrivo imminente dell'argentino: ''Non vorrei essere scorretto, ma ormai sembra tutto fatto. Mancano gli ultimi dettagli poi ci sarà l'annuncio ufficiale. Sto aspettando la conferma definitiva, poi parlerò con Carlos''.