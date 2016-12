Signore e signori, anche le Stelle con la esse maiuscola si sposano, quando lo fanno anche il matrimonio è a cinque stelle, e il costo per realizzarlo non è da meno, quasi 500 mila dollari. Parliamo di Carlitos Tevez, 32 anni sui campi di calcio di mezzo Globo terracqueo, e non solo, quasi 20 di questi passati con la compagna di sempre Vanessa Mansilla, 32 anni anche per lei, con la quale è appena convogliato a nozze nella sede del Registro di Stato civile di San Isidro, 30 km a nord di Buenos Aires.



Oltre 260 invitati secondo la stampa sudamericana, molti anche i cronisti della stampa sportiva mondiale, la festa non ne parliamo... Attesi anche Diego Armando Maradona e il presidente dell'Argentina Mauricio Macri alla cerimonia che durerà quattro giorn: oggi rito civile, domani religioso, poi festa fino al Natale, tutti ovviamente ospiti e a carico di Tevez. "Questa è una vera conferma del nostro amore e sono veramente contento. E' una sensazione unica e siamo molto commossi" Le parole di Carlitos, con occhi visibilmente lucidi e un bel sorriso stampato in viso. Che poi l'Apache abbia dribblato sapientemente le domande sul suo prossimo trasferimento in terra cinese, questo è un altro paio di maniche...