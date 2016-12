Con i 38 milioni di euro che lo Shanghai Shenhua gli garantirà per le prossime due stagioni, Carlos Tevez sarà il calciatore più pagato al mondo. Un trasferimento che sta facendo e farà discutere, avvenuto appena un anno e mezzo dopo il suo addio alla Juventus per tornare al Boca Juniors e stare più vicino alla famiglia. In molti, in questi giorni, ipotizzano un ritorno in Sudamerica anticipato rispetto alla naturale scadenza di contratto con il club cinese, che però ha voluto cautelarsi.



CLAUSOLA ANTI-FUGA - Secondo quanto riporta Goal, infatti, in caso di ritorno al Boca in anticipo rispetto ai due anni di accordo con lo Shanghai Shenhua, l'Apache dovrebbe versare il 60 % della cifra pagata agli Xeneizes per acquistarlo, 11 milioni. In totale, quindi, sarebbero circa 6,5 milioni di euro che finirebbero nelle casse del club cinese.