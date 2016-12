Carlos Tevez ha celebrato finalmente il proprio matrimonio da favola, in Uruguay: qualcuno nel frattempo in Argentina ha pensato di provare a rovinargli la festa. Alcuni ladri hanno infatti fatto irruzione nella sua abitazione di Buenos Aires. L''Apache' ha scoperto l'accaduto quando ha trovato la porta della sua abitazione forzata nel barrio de 'La Horqueta': non si hanno ulteriori dettagli sulla refurtiva, perchè lo stesso Tevez ha deciso di non denunciare il fatto.