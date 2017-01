Siamo solo a gennaio e la prossima versione del famosissimo videogioco uscirà tra diversi mesi, ma è già pronta unaper tutti gli appassionati. Una foto postata dasul proprio profilo Instagram, ha infatti rivelato la nuova idea della: lasarà inserita nelladel videogioco. Il motivo è semplice, ilavanza prepotentemente nel mercato e nel calcio mondiale, quindi è necessario includerlo nei propri affari.Il post del centrocampista recita chiaramente: "Presentazione delle divise ufficiali perper la stagione 2017". Un indizio che in questo caso si fa prova. Lui, giocatore brasiliano in forza allo- uno dei primi giocatori a scegliere la Chinese Super League, circa un anno fa -, rivela per primo una svolta definitiva che vale come riconoscimento al calcio cinese. Chi vorrà usaresarà dunque accontentato perchè saranno tutti presenti con le nuove divise. Resta da capire se anche in, come nella realtà, emergerà lo strapotere economico del mercato cinese.