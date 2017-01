Lunedì 9 Gennaio verrà assegnato ufficialmente il primo premio "The Best", la nuova versione del FIFA World Player, scomparso dopo la scissione dal Pallone d'Oro, che invece è tornato ufficialmente alle origini sotto l'egemonia della rivista France Football.

Ecco, quindi, che insieme al nuovo nome è arrivato un nuovo design. Zvonimir Boban, fantasista in campo e - da quanto scopriremo tra poco - anche fuori, ha pensato ad un trofeo che ricordasse come forma la Coppa del Mondo, ma che si differenziasse nel colore, da oro ad argento. Il pallone di cuoio, riproduzione fedele di quello dei Mondiali 1930, è posto in cima, appena sotto apparirà la scritta "The Best", il migliore.



Boban e la FIFA si sono affidati all'artista croata Ana Barbic Katicic per il disegno e all'Adon Production AG per la realizzazione di un prodotto, la cui "madre" è una macchina che produce pezzi per l'industria aerospaziale e per la Formula Uno con una precisione di 12.000° per millimetro. L'ex numero 10 croato, oggi vicesegretario generale della Fédération Internationale de Football Association, ha raccontato così la sua idea: "La palla nella parte superiore del trofeo rappresenta la storia del calcio e la storia della FIFA. Credo che questa sia una bellissima forma di rispetto per le tradizioni di questo sport e di questa organizzazione".



Non resta, quindi, che attendere la cerimonia di lunedì, presentata da Eva Longoria e Marco Schreyl, in cui uno tra Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Antoine Griezmann riceverà questo premio, e tutti potranno vederlo in carne ed ossa, pardon in carbonio ed argento.