Intervistato da As l'esterno dell'Alaves Theo Hernandez ha commentato le ultime voci di mercato: "L'estate scorsa c'erano due squadre che mi volevano, ma ho pensato che fosse meglio restare all'Atletico Madrid e andare a trovare minuti altrove. Ho avuto molte proposte e il mio agente mi ha consigliato di venire a Vitoria. Sono in crescita e il club è ideale per farlo. L'offerta del Real Madrid? Ho sentito ma sono tranquillo, non è la prima volta che mi associano a un grande club. Faccio parte dell'Atletico Madrid, sono sereno e ci sto bene. Ora penso solo all'Alaves, poi vedremo".