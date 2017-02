Thiago Maia, ex compagno di squadra di Gabigol al Santos, ha parlato della situazione del giovane brasiliano dell'Inter: ''Secondo me da quando è andato all'Inter Gabigol si è un po' adagiato: l'Inter lo ha messo subito in cima, mentre Gabriel Jesus è arrivato al Manchester City come uno qualunque. Sono due giocatori completamente differenti, anche come personalità. Sono convinto comunque che Barbosa prenderà fiducia e comincerà fare gol, la sua ora sta per arrivare''.