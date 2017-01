Thiago Silva, difensore brasiliano del Paris-Saint Germain, ha parlato a BeInSport del suo futuro; pochi giorni fa, infatti, l'ex Milan non aveva chiuso la porta ad un suo possibile ritorno in rossonero: ''Sono molto felice a Parigi; questa è la migliore squadra per la quale io abbia mai giocato, sono anche il capitano ed è fantastico. Spero di poter rimanere a Parigi anche più a lungo rispetto alla scadenza del mio contratto; non ho intenzione di smettere di giocare nel 2020''.