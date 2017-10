Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore del Milan e oggi sotto contratto con il PSG, Thiago Silva, ha presentato la supersifa contro la Juventus: "Milan-Juventus è da sempre una partita importante. Ogni volta che ho affrontato i bianconeri sono sempre state gare difficili. Da una parte c'è un mister che conosco benissimo come Allegri, ma faccio il tifo per il Milan. Sarei veramente contento se il Milan vincesse".



CONTATTI CON LA JUVE? - "Contatti con Allegri? Parlo sempre con Max. Quest'anno un po' meno dell'anno scorso, ci sentiamo abbastanza quando c'è tempo. Ma tifo comunque per il Milan questa sera. Rossoneri in Champions? Sono una grandissima squadra e ci devono tornare il prima possibile, anche vincendo big match come quelli di stasera".