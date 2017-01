Primo giorno in azzurro per Mame Baba Thiam che ha scelto la maglia numero 27 per la sua prima stagione ad Empoli. L'attaccante, dopo l'allenamento pomeridiano, si è presentato alla stampa. "Avevo voglia di essere a disposizione per domenica, ho aspettato un po' perché il mio è stato un trasferimento internazionale, alla fine sono contento di essere qui e di essere a disposizione per la trasferta di Genova".



Il centravanti non vedeva l'ora di tornare in Italia dopo gli anni trascorsi all'estero: "Sono stato in Belgio e poi in Grecia, ma non vedevo l'ora di tornare qui. Sono stato qui quattro anni e sinceramente non vedevo l'ora di tornare. Dell'Italia mi mancava soprattutto il calore della gente. Qui ad Empoli mi sono trovato subito bene con la squadra e con il mister, ho iniziato a lavorare ed ora spero di dare una mano concreta per la salvezza. Prima di arrivare qui conoscevo Dioussè che è senegalese come me e Buchel. Alcuni ragazzi li conoscevo perché ci siamo scontrati da avversari".



Thiam prova a spiegare quali sono le sue caratteristiche: "Nella mia carriera ho giocato in diversi moduli. Prima ero una seconda punta, poi alcuni allenatori mi hanno fatto giocare anche da esterno. Diciamo che davanti, posso ricoprire tutti i ruoli. Ora spero di dimostrare qui le mie qualità. In Italia ho imparato la tattica di mio credo di essere un giocatore veloce e bravo nel fraseggio, ma come ogni giocatore ogni giocatore devo migliorare e questo è lo spogliatoio giusto per farlo. Empoli mi sembra una città a dimensione d'uomo e ho trovato anche Assane che mi aiuta ad integrarmi nella città, sono felice della mia scelta".