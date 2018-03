Erick Thohir risponde a quanto scritto da La Stampa nella giornata di ieri a proposito dell'operazione dell'Antiriciclaggio legata agli undici bonifici per l'acquisto dell'Inter partiti tra ottobre e novembre di 5 anni fa da conti che riconducono a fondi esteri. Bonifici che ammontano, complessivamente, a 75 milioni di euro. L'indagine della Finanza è ancora in corso e non ha portato a conclusioni certe; quello che si chiedono gli uomini del Nucleo del Valutario delle Fiamme Gialle è se dietro la scalata all'Inter di Thohir ci siano solo operazioni poco trasparenti o di veri e propri illeciti.



LE PAROLE - Queste le parole rilasciate da Thohir ai media indonesiani: "Accuse di riciclaggio? Nulla di vero. Si tratta di una guerra psicologica visto che sappiamo tutti che si avvicina il derby col Milan". Parole rilasciate prima della decisione della FIGC di rinviare l'intera giornata di Serie A in seguito alla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori.