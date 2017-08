Il presidente dell'Inter, Erick Thohir ha parlato in patria ai microfoni di MetroTV. L'ex patron e oggi socio di minoranza di Suning in nerazzurro è tornato a parlare della scelta di legarsi alla società cinese per portare avanti il progetto nerazzurro.



CHI E' SUNING - "Quando sono arrivati, in tanti si chiedevano chi fossero. La domanda ha avuto una risposta quest'anno quando sono entrati nella lista delle 500 aziende più importanti del mondo di Fortune. I numeri di Suning sono stati la ragione principale per la quale ho deciso che diventassero miei partner all'Inter. In più, i tanti tifosi dell'Inter in Cina sono diventati un fattore che non ho potuto non considerare".



MERCATO COME IL MILAN? NO GRAZIE - "Se compreremo nuovi giocatori come il Milan? Ne abbiamo già presi quattro. Ho spesso detto che noi siamo diversi dal Milan perché i nuovi proprietari dovevano investire per rifondare la squadra e dovevano comprare nuovi giocatori. Queste sono cose che noi abbiamo fatto qualche anno fa. Compriamo giocatori dal 2013, e adesso abbiamo bisogno solamente di rifinire l'attuale rosa per tornare in Champions League".



SU NEYMAR - "Molti giocatori ormai hanno un valore commerciale, non solo tecnico. Il prezzo di un giocatore è influenzato anche dallo sviluppo di tutto il settore calcistico. Negli ultimi anni il calcio è cresciuto economicamente, lo dimostrano i fatturati delle top 20 europee. Se è opportuno spendere 220 milioni? Club come Manchester City e Paris Saint-Germain sono da considerarsi proprietà dei governi di Qatar ed Emirati Arabi. Ormai ci sono tre tipi di proprietà di squadre di calcio: quelle nelle mani dei tifosi, le squadra di proprietà degli uomini d'affari e quelle di proprietà dei governi. Non saprei dire se questo acquisto viola il Fair Play Finanziario o no"



HIGUAIN? - "Per me i 90 milioni spesi per Higuain sono troppi. Ma in quel momento la Juventus aveva bisogno di un nuovo attaccante da affiancare a Dybala. E poi, la volontà di vincere la Champions League li ha spinti a dare fondo alle loro risorse. Non penso però che lui, come Paul Pogba, possano avere lo stesso impatto commerciale di Cristiano Ronaldo o Neymar".