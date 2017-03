Interrogato dalla Polizia speciale di Giacarta in merito al caso di sospetta corruzione legata all'organizzazione degli Asian Games 2018, il presidente dell'Inter, Erick Thohir, ha confermato in patria di non essere indagato nell'inchiesta sul KOI, il comitato olimpico indonesiano.



In particolare, l'attuale presidente dell'Inter ha confermato che: "Sì, sono stato interrogato. La mia risposta rimane la stessa, come cittadini dobbiamo rispettare la legge. Io sono soltanto un semplice testimone, non sono sospettato nelle indagini. Mi ha colpito in modo in cui è stata politicizzata la cosa".