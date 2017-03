Una vecchia conoscenza del campionato italiano, Lilian Thuram, ha elogiato Lionel Messi, criticato dopo la squalifica di quattro giornate seguita all'insulto all'assistente dell'arbitro dopo la partita tra Argentina e Cile di qualificazione a Russia 2018. Il francese è stato compagno della Pulce per due anni in blaugrana e a Radio Catalunya ha detto: "Sapevo che sarebbe diventato il migliore del mondo. La gente non lo sa, però Messi ha un carattere molto forte". Il primatista di presenze con la Nazionale francese (142) non ha dimenticato il suo passato alla Juventus e, riguardo il prossimo quarto di finale di Champions proprio contro il Barcellona, dice: "E' una sfida complicata per la Juve, però tutto è possibile nel calcio. I bianconeri sono una squadra difensiva. La storia dice che è importante fare un gol più degli avversari, ma la chiave per la Juve è non prenderne".