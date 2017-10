"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Per un attimo è parso di sognare. Sognare un ritorno indietro nel tempo rimanendo, comunque, nel 2017. Un flusso di ricordi pronto a invadere la Serie B, mai come quest'anno incerta, altalenante, senza punti di riferimenti e, quindi, spettacolare. Poi, la doccia gelata, che ha ghiacciato quel "dolce rimembrar" leopardiano. Il Perugia, simbolo perfetto del campionato cadetto, tanto sprintoso ed entusiasmante all'inizio quanto perdente e senz'anima nell'ultimo mese, ha cambiato allenatore, puntanto su Roberto Breda (ex, tra le altre, anche della Ternana), nella speranza di risalire la china. Ma prima stava pensando a Serse Cosmi. Capellino in testa, tuta indosso e quella tripla voce rauca che cantava "Liveraniiiiiiiiiiii, famme un bel crosseeeee..."



GIOIE E DOLORI - Dal 2000 al 2004 nella squadra della sua città, Perugia. Arriva alla coorte di Gaucci dopo anni d'oro all'Arezzo, che in 5 anni ha portato dalla Serie D all'allora Serie C1, con uno stipendio da 150 milioni di lire all'anno. 4 anni col Grifone, dove il tecnico umbro, tifoso della Lazio, si rivela: 3-5-2, animo focoso, berretto in testa, una Coppa Intertoto conquistata, con conseguente qualificazione in Coppa Uefa, tante gioie, tanti giovani lanciati, Miccoli, e anziani resi nuovamente splendenti, Ravanelli (6 gol in 15 gare). Il tutto si chiuse con la retrocessione del 2004 e nello spareggio perso contro la Fiorentina, nonostante un Penna Bianca in grande spolvero. In tutto questo, oltre che il tecnico, ne usciì anche il personaggio. E Crozza non se lo lasciò scappare...



MAI DIRE... - Occhi spiritati, cappellino in testa, e Materazzi e Liverani continuamente presi di mira. Minacce col sottofondo di risata, minacce accompagnate dalla Gialappa's Band, in uno degli ultimi Mai Dire Gol degni di nota. "Se sbaglia er crosse.... ci spezzo una gambaaaa". Frase diventata cult, finita anche ne "I Robinson - Una famiglia spaziale", film della Disney uscito nelle sale nel 2007. Il Perugia ha deciso di puntare su altro, di non dare luce a un ritorno di fiamma poetico, come quando Cosmi, al fianco di Crozza, diventò figlio di... se stesso. Mai dire Gol, Gaucci, il Perugia in Serie A, Cosmi che prende l'eredità di Mazzone, il quartetto Ahn-Mingyu-Tapia-Guinazu, 44 Gatti. Non sembra essere più tempo per il tecnico umbro a Perugia, ma è bastato il solo pensiero a rievocare un calcio che sembra ormai sparito. E in futuro? Mai dire mai, lo direbbe anche Serse: "Io non ironizzerei...".