Il proprietario del Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, commenta le voci sul possibile arrivo di Carlo Ancelotti in panchina al posto di Fabio Cannavaro: "Non ho preso in considerazione di cambiare allenatore, almeno per ora - riporta Sky Sports UK - Cannavaro e io abbiamo un buon rapporto e c'è intesa tra di noi. Non abbiamo giocato bene nelle ultime due partite e so come si sente Fabio. Ha anche detto ai suoi giocatori che un anno e mezzo di sforzi è stato rovinato dalla loro mentalità debole".