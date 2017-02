Fabio Cannavaro non molla Nikola Kalinic. Il tecnico del Tianjin Quanjian ne parla a Tuttosport: "Kalinic, non lo nascondo, è sempre stata la mia prima scelta, poi per tanti motivi non si è fatta nulla. Aspettiamo, ci sono ancora parecchi giorni davanti, vediamo quello che succede e cosa il mercato propone. Ci sono tante componenti sul perché non prendi un giocatore. A volte devi incastrarle tutte quante. Kalinic non è l’unico giocatore che stiamo seguendo, anche se lui ha le caratteristiche dell’attaccante che stiamo cercando. Poi ognuno fa le sue scelte...".



"Tutti mi dicono: “Smettila di comprare giocatore in Italia...”. Io non ho comprato ancora nessuno. Ci ho provato però... Il mercato in Cina chiude il 28 febbraio e stiamo valutando tante opportunità. Non è semplice perché le società non vendono a gennaio però l’idea è quella di prendere un attaccante forte".