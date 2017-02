Oggi il suo Tianjin Quanjian ha affrontato il Sassuolo nel suo tour italiano prima dell'inizio del campionato. Fabio Cannavaro, tecnico del club cinese, ha fatto un punto sul mercato, dopo aver cercato Kalinic con insistenza. Queste le sue parole riportate da gazzetta.it: "Abbiamo cercato la punta della Fiorentina in passato perché ritenevamo fosse un calciatore capace di inserirsi al meglio nel nostro sistema di gioco. Ora però è un discorso chiuso. Abbiamo ancora 15 giorni di tempo per trovare un attaccante con le caratteristiche che facciano al caso nostro. Banega? No. Non l'abbiamo mai contattato".



Due parole poi su Witsel e Pato, che hanno abbracciato il progetto cinese: "Stanno affrontando questa esperienza con lo spirito giusto. Hanno capito velocemente la cultura cinese. Ho chiesto loro di dare l'esempio sia in campo che fuori. Lo stanno facendo".



Nel suo cuore sempre il Napoli: "Il Napoli è una squadra votata sempre all'attacco. È stata costruita per cercare di fare un gol in più degli avversari. Inoltre giocherà al San Paolo la gara di ritorno. Certo, dovrà interpretare il match con maggiore intelligenza, cercando di sfruttare al massimo le occasioni che avrà. Perchè il Madrid concede sempre qualcosa in difesa. Allo stesso tempo, però, punisce alla prima distrazione. Quindi massima concentrazione e credere nel successo".