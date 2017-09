Secondo Breaking Foot, il Tianjin Quanjian sarebbe molto attratto dall'idea di portare Carlo Ancelotti ad allenare in Cina. In questo modo Fabio Cannavaro, attuale tecnico del club, verrebbe esonerato per permettere a Carletto di provare l'esperienza in Oriente. Al momento però pare molto difficile che l'allenatore italiano - accostato anche al Milan - decida di ripartire dalla Super League.