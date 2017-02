A 19 anni, Youri Tielemans affascina. Considerato uno dei più grandi talenti del Belgio, il Diavolo Rosso ha guadagnato una fama dorata e i grandi club europei hanno messo gli occhi su di lui. Padre di Bruxelles, madre di origine congolese, Yuri è il simbolo di un Belgio multietnico. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni, e benché abbia avuto possibilità di lasciare l'Anderlecht in giovane età, ha sempre preferito rimanere. Come già nel caso di Romelu Lukaku (attaccante, ora all'Everton), Herman Van Holsbeek (direttore generale del club) e Christophe Henrotay (il suo agente) hanno prospettato a Youri Tielemans un piano di carriera a lungo termine. Una decisione giusta e intelligente che ha permesso al nazionale belga di crescere ed evolvere nel più grande club in Belgio, con la massima serenità e senza alcuna pressione.



A poco a poco, Youri Tielemans ha guadagnato spazio con il suo talento, la maturità e la forza inesauribile di carattere. All'Anderlecht nessuno è stato sorpreso dai suoi progressi. A nemmeno 20 anni, il centrocampista calcia i rigori, indossa la fascia di capitano ed è diventato un leader rispettato nello spogliatoio.



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Youri Tielemans è un regista. Gioca di prima, privilegia le geometire lunghe e ha un grande senso della squadra. Soprattutto dispone di una straordinaria capacità di tiro. Recentemente ha segnato un gol strepitoso contro il KV Oostende, una botta di destro da 30 metri. Due minuti più tardi ha segnato un altro gol praticamente uguale, ma col sinistro. Era entrato in campo da dieci minuti.



Il livello di gioco di Youri Tielemans è così impressionante che cominciamo a chiederci se il Belgio non sia diventato troppo piccolo per lui. Dopo la partenza di Axel Witsel in Cina e l'indecisione Roberto Martinez sul posto del metronomo nella nazionale dei Red Devils, il centale dell'Anderlecht potrebbe diventare un candidato concreto per quel ruolo.



Inoltre Christophe Henrotay, il suo agente, sta preparando la sua partenza la prossima estate. Infatti, si prevede che Youri Tielemans lascerà l'Anderlecht. Pare siano arrivate molte mail d'interesse alla segreteria dell'Anderlecht.



Vincerà chi metterà più soldi sul piatto. Anche se l'Atletico Madrid è in pole (i Colchoneros seguono il giocatore per più di 2 anni), non si può nascondere l'interesse concreto da parte di Tottenham Hotspur e del Paris Saint-Germain, che avrebbe visto in lui un possibile sostituto di Marco Verratti.



Christophe Henrotay cederà Youri Tielemans al miglior offerente. La prossima estate sarà probabilmente il momento decisivo per la carriera di Youri Tielemans. Chi riuscirà a aggiudicarsi questo campione?