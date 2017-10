Tra poche ore il big match dell'undicesima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi a San Siro i rossoneri contro i campioni d'Italia, per cui la rubrica dedicata alle 'nostre tifose' oggi non poteva che essere tutta per loro: milaniste e juventine.

Non sono wags e non sono famose, sono 'solo' accanite sostenitrici della loro squadra del cuore, tifose di casa nostra insomma, alcune con sex appeal da vendere, altre più spontanee e genuine.

In attesa del verdetto sul campo, vi chiediamo di dirci chi vince tra queste bellezze, potete votarle esprimendo la vostra preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della prossima settimana.



La solita raccomandazione (soprattutto per chi ci legge per la prima volta): siate gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche, altrimenti non vi pubblichiamo!

Mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!