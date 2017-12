Dopo settimane di predominio rossonero e nerazzurro torna a vincere una tifosa bianconera!

Ovviamente siete nello spazio tutto rosa dedicato alle 'nostre' tifose, che, come riscontriamo con piacere, seguite sempre numerosissimi.

La tifosa che vedete in copertina è quella da voi scelta durante la settimana, tra l'altro Valentina è una 'vecchia' conoscenza della nostra rubrica in quanto periodicamente non manca mai di postare foto con indosso i colori della sua Juve e in questi giorni ha messo d'accordo tutti con i suoi occhioni verdi e un indiscutibile fascino genuino, per cui complimenti a lei!

Quest'oggi abbiamo scelto per voi delle tifose napoletane, interiste, diverse laziali, una rossonera e per finire alcune romaniste: qual è la vostra preferita? Ditecelo esprimendo la vostra preferenza nella sezione commenti e, come ormai ben sapete, la tifosa che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della prossima settimana.



Alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo invece di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.

Vi auguriamo una buona settimana e... ora tocca a voi, votate!